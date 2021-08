Royal Caribbean, flotta operativa al 100% entro maggio 2022

10:43

Royal Caribbean International ha annunciato che entro la primavera del 2022 l'intera flotta tornerà operativa.

A partire per prima, il 5 settembre, sarà Oasis of the Seas su un itinerario da 7 notti che da New York condurrà i passeggeri verso le Bahamas, con uno stop nell'isola privata della compagnia, Perfect Day at CocoCay.



Ogni nave rispetterà i protocolli di sicurezza in essere, misure già adottate nei mesi scorsi durante i quali oltre 110mila ospiti sono saliti a bordo delle navi Royal.



Il 19 novembre sarà poi il turno di Navigator of the Seas, che toccherà le coste di Los Angeles, mentre a metà dicembre Ovation of the Seas verrà riposizionata in Australia. Come riporta travelpulse.com, dal 5 dicembre inizieranno anche le crociere di 14 giorni di Grandeur of the Seas dalle Barbados, per arrivare ad aprile e maggio con anche Voyager of the Seas, Radiance of the Seas e Rhapsody of the Seas. Quest'ultima navigherà nel Mediterraneo con partenze da Civitavecchia, dal 23 maggio 2022.