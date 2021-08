08:32

Non ci siamo mai fermati. Durante il mese di agosto la redazione di TTG Italia ha continuato a informare l’industria del turismo attraverso la nostra agenzia di stampa.

Un’industria attraversata da una situazione surreale, tra chi giustamente reclama aperture di corridoi e voli Covid-tested e paginate di giornali a raccontare di alberghi e spiagge piene (solo italiane).

Adesso, in vista del primo numero di TTG Magazine, stiamo lavorando in redazione per raccontare cosa è successo in casa di quelli che si definiscono 'villaggisti'.



Uno spaccato di un mercato che per qualche settimana ha rivisto buoni ritmi di vendita ed ora rischia di doversi ritirare in silenzio.

Perché tra 15 giorni (o poco più) in Italia resteranno aperti pochi villaggi e le agenzie di viaggi dovranno reinventarsi un’altra stagione di battaglia.



Sul giornale che troverete in distribuzione il prossimo 6 settembre (anche nella versione digital edition) proveremo a ripercorrere e raccontare cosa è successo in queste settimane nei villaggi. Partendo dalle normative (sempre un po’ confuse) per arrivare al risultato finale in termini di vendite. La voce in diretta dei protagonisti del mercato.



Se ne parlerà il 6 settembre e non mancate l’appuntamento con il nostro TTG Report tutti i giorni alle 16. (r.v.)