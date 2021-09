Go World presenta Go Europa, i viaggi di lusso alla scoperta dei siti Unesco

12:33

Go World presenta Go Europa, brand dedicato all’organizzazione di viaggi di lusso in 24 destinazioni europee che accolgono 350 siti culturali e naturali dichiarati Patrimonio Unesco. Si tratta di Austria, Belgio, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Scozia, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Viaggi creati su misura con servizi door to door, dai trasferimenti privati in limousine fino a voli privati su jet, soggiorni in boutique hotel storici e in cinque stelle lusso, oltre all’organizzazione di escursioni private con guide dedicate e prenotazioni di cene stellate nei migliori ristoranti.



“Durante la pandemia abbiamo avuto modo di organizzare dei focus group online e analizzare studi di settore del turismo leisure di alto livello rilevando che la richiesta di viaggi in Europa con volo privato è cresciuta dell’11,2% rispetto all’era pre-covid- spiega Ludovico Scortichini, presidente di Go World -. Abbiamo quindi, come gruppo, ritenuto importante rispondere alla domanda di viaggi con voli privati, offrendo dei prodotti di tour operating completi che includessero anche l’organizzazione di soggiorni esclusivi con escursioni ad hoc per scoprire i 350 siti europei dichiarati Patrimonio Unesco”.



Per la parte scelta dei fornitori dei servizi di private jet, Go World si è avvalso della collaborazione di Silvano Poltronieri, mentre il prodotto è stato studiato e creato da due product manager con oltre 20 anni di expertise nel segmento lusso sulle destinazioni europee, Clara Araldi e Raffaella Calamosca.

Tutti i viaggi esperienziali firmati Go Europa possono essere confermati sia con voli privati che voli di linea o con una combinazione tra i due, oltre che vendibili con i soli servizi a terra per chi vuole raggiungere autonomamente le destinazioni.