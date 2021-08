Go World sbarca in Arabia Saudita

10:02

Una nuova destinazione per Go World: il gruppo, tramite il suo t.o. Go Asia, aggiunge infatti una bandierina sull’Arabia Saudita, aperta nel 2021.

“La vocazione di Go World è da sempre quella di creare di itinerari inediti pensati per i veri viaggiatori soprattutto in quelle destinazioni ancora lontane dal turismo di massa – afferma Chiara Veroli, product manager di Go Asia -. E dato che l’Arabia Saudita è uno dei Paesi più affascinanti e misteriosi del Medio Oriente e si è recentemente aperto al leisure abbiamo studiato delle proposte ad hoc per scoprirne tutte le bellezze in tutta sicurezza”.



Il comunicato del tour operator precisa che per chi rientra in Italia dall’Arabia Saudita sono necessari il Plf, un tampone molecolare o antigenico e la quarantena ridotta di 5 giorni.