Riapertura viaggi Usa: le reazioni dei crocieristi

10:47

I crocieristi plaudono alla decisione della Casa Bianca di riaprire le frontiere Usa ai viaggiatori vaccinati. In seguito all’annuncio dell’amministrazione Biden, Clia (Cruise Lines International Association) ha espresso apprezzamento nei confronti del Governo statunitense per aver “riconosciuto l’importanza dei viaggi internazionali per l’economia del Paese”.

“L’industria delle crociere è un’importante motore di visite internazionali negli Stati Uniti”, ha spiegato un portavoce dell’associazione, riporta ttgmedia.com.



I turisti internazionali, ha precisato, rappresentano “quasi il 18% degli imbarchi per le crociere Usa” e “spendono annualmente 4,5 miliardi di euro in soggiorni in hotel, trasporti, vendita al dettaglio e altre attività, supportando quasi 60.000 posti di lavoro americani”.