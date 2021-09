08:30

Finalmente il momento tanto atteso è arrivato. In uno scenario in continua evoluzione, arriva dagli Stati Uniti il via libera ai viaggiatori vaccinati provenienti dai 26 Paesi dell’Ue, dalla Gran Bretagna e dall’Irlanda, ma anche da Cina, India, Sudafrica, Iran e Brasile. Il provvedimento dell’amministrazione Biden che ridà un po’ di fiducia agli operatori italiani impegnati sul lungo raggio, entrerà in vigore dagli inizi di novembre.

La decisione giunge dopo mesi di pressione da parte dei governi del Vecchio Continente, specie in virtù del fatto che i Paesi europei avevano da tempo aperto le frontiere agli americani vaccinati.

Regole riviste

Jeff Zients, coordinatore del team anti Covid della Casa Bianca, ha annunciato il provvedimento spiegando che il tasso di vaccinazione globale ha spinto l’amministrazione Biden a riconsiderare il divieto. Come riportato dal Corriere della Sera, Zients non ha precisato la data esatta in cui turisti e, soprattutto, studenti, professori, lavoratori, manager potranno tornare negli Usa. Ha, invece, spiegato che tutti i passeggeri dovranno aver completato il ciclo di vaccinazione ed essersi sottoposti a un test nei tre giorni - pari a 72 ore - prima della partenza.

Come specifica sempre il Corriere della Sera, i cittadini americani non immunizzati che tornano in patria dovranno invece avere un tampone negativo nelle 24 ore precedenti alla partenza e dovranno provare l’acquisto di un test da effettuare una volta arrivati negli States.



Il dilemma Astrazeneca

Ma c'è ancora un dettaglio importante da chiarire. Zients ha detto che sarà il Centers for Disease control e prevention a stabilire “quali saranno i vaccini accettati” dagli americani. La Food and Drugs administration ne ha al momento approvati tre: Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson, mentre manca Astrazeneca, largamente usato nell’Unione europea. Bisognerà dunque vedere se il Cdc darà via libera anche agli europei immunizzati con Astrazeneca.