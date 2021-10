18:00

"Fruit Viaggi torna finalmente in pista anche con l'offerta a medio raggio. Si comincia proprio da TTG Travel Experience con la programmazione operativa su Sharm El Sheikh e Dubai, due mete di punta del tour operator. Come confermato dal direttore generale Cristian Gabriele, "Da TTG Travel Experience ci aspettiamo dei segnali positivi. Ci troviamo in una situazione meno complessa dello scorso anno dal punto di vista pandemico; il piano vaccinale sembra stia proseguendo in modo uniforme sul territorio nazionale e all'orizzonte si avverte una moderata ripresa degli spostamenti. Il TTG potrebbe davvero essere la porta aperta su una nuova stagione. Il nostro settore - prosegue il manager - ha bisogno di segnali positivi e il TTG li ha sempre dati...". (...PROSEGUE SULLA DIGITAL EDITION DI TTG)