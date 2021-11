12:00

Malatesta Viaggi, t.o. che da oltre 40 anni opera su incoming e outgoing di gruppi, continua a credere sull'Italia. A fronte delle restrizioni degli ultimi mesi, sono stati proprio gli abitanti del Belpaese a scegliere la Penisola per le proprie vacanze, pochi coloro che hanno preferito spostarsi all'estero, fermo l'incoming.

"Lavorando con le adv, tendiamo a esaudire le loro richieste ma proviamo anche a essere proattivi - spiega Marina Innocenzi, incoming manager -. Abbiamo notato che se prima erano le città d'arte quelle più gettonate, adesso interessano maggiormente i circuiti nel Centro e Sud Italia, quelli in prossimità dei laghi e sulle isole maggiori".



Le richieste arrivano ancora a stretto giro con gruppi già formati e partenze in 2-3 settimane. Ciò che sembra caratterizzare il futuro imminente è una ripresa del traffico oltreconfine, in primis verso Paesi limitrofi come Francia, Germania e Spagna. "C'è movimento anche per il prossimo anno e ancor prima per i mercatini di Natale e il Capodanno. Arrivano segnali positivi da tutti i mercati, in particolare tanta attenzione per l'Italia da Usa ed Europa". Gaia Guarino