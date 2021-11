Carnival Jubilee in servizio dal 2023 dal porto di Galveston, Texas

16:15

Carnival Cruise Line ha annunciato che la sua terza nave di classe Excel, che si chiamerà Carnival Jubilee, sarà consegnata nel 2023 e avrà homeport Galveston, in Texas.

Carnival Jubilee entrerà in flotta insieme alle navi gemelle Mardi Gras e Carnival Celebration. Quest'ultima dovrebbe essere consegnata alla fine del 2022 e partirà dall’homeport di Miami.

Con 182mila800 tonnellate di stazza lorda e una capacità di oltre 5mila 400 ospiti e mille700 membri di equipaggio, Carnival Jubilee compirà itinerari di sette giorni nei Caraibi occidentali.

Fra i punti forti della nave, le montagne russe Bolt, opzioni di ristorazione ampliate, un nuovo design per suite e cabine e un atrio a tre piani con vista sull'oceano. Le vendite delle crociere a bordo di Carnival Jubilee verranno aperte all'inizio del 2022.



"Carnival è stata la prima compagnia ad offrire crociere tutto l'anno da Galveston nel 2000 e abbiamo continuato a far crescere la nostra presenza e il nostro supporto all'espansione di quello scalo, quindi siamo lieti di portare Carnival Jubilee in Texas - ha commentato Christine Duffy, presidente di Carnival Cruise Line, in una nota ripresa da Travelpulse -. Questa nave offrirà un'esperienza di crociera completamente nuova ai nostri ospiti e abbiamo alcune ancora in serbo".



L’ annuncio coincide con la conferma che tutte le 22 navi Carnival con sede negli Stati Uniti torneranno operative entro la metà di marzo 2022. Diciannove navi salperanno già entro febbraio.

A seguire, Carnival Sensation ripartirà da Mobile, in Alabama, dal 5 marzo; Carnival Ecstasy salperà da Jacksonville, in Florida, dal 7 marzo; Carnival Paradise salperà da Tampa il 12 marzo.