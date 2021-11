Kibo Tours rilancia su Expo Dubai: ecco le proposte

11:09

Due proposte per visitare Expo Dubai arrivano da Kibo Tours, che abbinano la scoperta dell’Expo con una vacanza nella culla del lusso degli Emirati Arabi.

Le formule proposte prevedono una differenza di sistemazione, ma tutte comprendono l’ingresso all’Esposizione Universale e e mezza giornata di tour della città con audioguida in italiano, con tutti i trasferimenti organizzati e compresi.



Le partenze sono previste tutte le settimane fino al 24 marzo 2022.



Il tema scelto per questa edizione di Expo, “Collegare le menti, creare il futuro”, è una dichiarazione di intenti che parte dal presupposto che si debba lavorare insieme per realizzare appieno le potenzialità di ognuno e tutelare il nostro pianeta.



Proprio la sostenibilità ambientale è uno dei temi più importanti nell’agenda di ogni Paese, che qui viene coniugata con la Bellezza e con l’Arte creando padiglioni che sono mondi affascinanti.