11:07

“I tedeschi hanno riscoperto l’Europa come destinazione di viaggio e per la prossima estate prevediamo che le regioni turistiche che si affacciano sul Mediterraneo saranno in piena espansione”. Così Ingo Burmester, ceo di Der Touristik Central Europe, nel presentare la programmazione dell’operatore per la prossima stagione.

I vincitori dell’estate saranno, dunque, ancora una volta i Paesi del Sud del continente con l’Italia in prima linea insieme a Grecia e Spagna. La maggior parte dei 400 prodotti dell’operatore, infatti, si concentrerà su queste tre destinazioni, oltre che su quelle tedesche. “Abbiamo aumentato del 10% la quota di strutture in esclusiva - rimarca il ceo – e abiamo aggiunto un buon numero di sistemazioni d’alta gamma e ville con piscina privata, per venire incontro ai nuovi orientamenti della clientela".

In aumento anche i tour naturalistici per picoli gruppi e le proposte di vacanze attive.