di Alberto Caspani

10:58

L’incertezza del mercato restituisce ai t.o. un ruolo strategico in fase di programmazione. “Dopo aver perso quasi il 75% del nostro mercato a causa della chiusura dei confini - ha spiegato durante la Bto Gabriele Burgio, presidente e ceo di Alpitour World - siamo tornati a gestire un flusso di 10mila preventivi di viaggio al giorno: segno che la domanda è viva e probabilmente al di sopra delle attuali potenzialità, ma limitata dai pochi corridoi riaperti. Alpitour potrebbe mettere in campo offerte su mete africane e caraibiche rispetto alle quali il Covid non rappresenta una minaccia, ma sia il Governo italiano che le mutevoli politiche europee non permettono ancora di sfruttare queste opportunità”.



Intanto, Alpitour World ha stanziato 21 milioni di euro da investire nell’arco di 24 mesi con l’obiettivo di sviluppare mete alternative rispetto a quel 3% del mondo che, sino al 2019, ha assorbito il 90% della domanda.