MySunSea, prenotazioni per l'estate al via dal 6 dicembre

MySunSea riaprirà il 6 dicembre le prenotazioni per la prossima estate. “Si deve guardare al futuro con ottimismo, programmando vacanze verso mete accessibili in questo momento storico - dichiara Rosita Angelini, a.d. del tour operator bolognese -. Con la situazione legata al Covid che persiste, MySunSea ha deciso di aprire le vendite il 6 dicembre pensando alle agenzie di viaggi e ai loro clienti, soprattutto oggi che l’adv riveste un grandissimo peso per la consulenza che può offrire al passeggero”.

Le destinazioni incluse in questa anteprima di prodotto comprendono i grandi classici di MySunSea: focus su Mare Italia, Lampedusa e Sardegna con voli diretti da tutti gli aeroporti e traghetti da Livorno e Civitavecchia. E poi, Grecia e Croazia a completare il quadro delle proposte di prossimità.

Spazio anche ai viaggi della maturità 'Ciao prof', con mete come Zante in Grecia, Novalja in Croazia e S.Teodoro in Sardegna.



“La novità è che nelle nostre principali destinazioni di vacanza quest'anno saranno finalmente prenotabili i pacchetti dinamici, con molta più offerta di strutture e aeroporti di partenza, più flessibilità sulla permanenza e con la speciale protezione assicurativa Covid e annullamento per qualsiasi motivo certificabile. MySunSea è da sempre a fianco del trade, il nostro principale canale di vendita, con varie iniziative per spingere i clienti a prenotare in agenzia: proprio in quest’ottica abbiamo rinnovato la proposta #liberidiviaggiare. A chi prenoterà una vacanza tra il 6 dicembre e il 31 gennaio 2022 per viaggiare nel periodo compreso fra aprile e ottobre, MySunSea offre la possibilità di poter annullare fino a 30 giorni prima della partenza senza penali e senza deposito alla conferma. La pratica se confermata sarà saldata un mese prima della partenza. E il payoff della promo #liberidiviaggiare è un confortante ‘Prenota senza pensieri’”.