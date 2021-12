Sea Explorer, proposte speciali per i soggiorni alle Maldive

12:35

Alla luce dell’impennata delle prenotazioni sulle Maldive, Sea Explorer ha deciso di promuovere la destinazione con una serie di quote speciali applicate ai pacchetti del 2022.

“Per aiutare le agenzie di viaggi ad essere più flessibili nel proporre offerte speciali ai propri clienti, abbiamo pensato di creare più pacchetti di viaggio che prevedano condizioni diverse per quanto riguarda i vincoli sulla prenotazione e sul soggiorno” ha spiegato Alessandro Simonetti, general manager di World Explorer.



I pacchetti speciali riguardano diversi resort maldiviani, variano per data di prenotazione e di soggiorno e per una riduzione garantita che va dal 25% al 45%.

Fra le strutture comprese nella promozione il Constance Halaveli Luxury Resort, con upgrade in water villa con piscina privata, trattamento in bed in breakfast, trasferimento in idrovolante, assicurazione inclusa.



Al Dhigali Premium all inclusive resort, il pacchetto speciale comprende upgrade in water villa con piscina privata, sistemazione in beach bungalow, trattamento in premium all inclusive, trasferimento in idrovolante, assicurazione inclusa.

Altre due proposte riguardano soggiorni al Kihaa Island Resort e all’Angsana Velavaru resort.