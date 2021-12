Evaneos: proposte last minute per le vacanze di fine anno

19:30

Da Napoli all’Egitto, passando per la Scozia. Sono numerose le proposte di Evaneos per trascorrere la fine anno viaggiando in modo più responsabile e sostenibile. La piattaforma, che mette le persone in connessione diretta con oltre 500 agenzie locali basate in più di 160 destinazioni nel mondo, propone alcuni itinerari per le vacanze invernali partendo dall’Italia con un viaggio di 6 giorni a Napoli creato per chi desidera immergersi nella storia di Pompei e Paestum e nelle eccellenze artistiche della Reggia di Caserta.

Alla scoperta di Edimburgo

Per quanto riguarda, invece, la Scozia Evaneos propone di partire alla scoperta di Edimburgo e poi di esplorare il Fife con la celebre Saint Andrews, visitare il sito Unesco di New Lanark, ancora oggi manifattura attiva di lane locali, e scoprire la natura circostante con le bellissime cascate del Clyde.



Più lungo l’itinerario dedicato alla Giordania, che in 12 giorni consente di visitare i siti storici, le sponde del Mar Rosso e il deserto del Wadi Rum. Dura invece cinque giorni il viaggio in Egitto che include la visita del Cairo e di Alessandria.



Per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori Evaneos propone il nuovo ‘Programma no stress’, che prevede la possibilità di prenotare un tour sulla piattaforma (voli esclusi) e di poterlo cancellare senza alcuna penale fino a 30 giorni prima della partenza, oppure di posticipare gratuitamente la partenza fino all'ultimo istante.