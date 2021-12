Royal Caribbean: troppi passeggeri, sospese le prenotazioni per le crociere di inizio gennaio

17:29

Royal Caribbean International ha momentaneamente bloccato le prenotazioni per le crociere di inizio gennaio. La ragione dietro questa decisione è legata all'aver raggiunto il limite massimo di passeggeri consentito dalle regole per contenere la pandemia.

La compagnia ha dovuto fronteggiare l'emergere di alcuni casi di Covid a bordo delle proprie navi. È il caso per esempio di Odyssey of the Seas e Symphony of the Seas. Da qui la scelta di applicare protocolli più stringenti che a oggi includono già l'obbligo di vaccinazione, il tampone e le mascherine.



Come riporta eu.usatoday.com, la compagnia ha recentemente comunicato che a partire dal 5 gennaio indossare la mascherina sarà obbligatorio in tutte le aree interne della nave, senza deroghe, eccetto ovviamente per bere e mangiare. G.G.