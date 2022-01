Peci, Quality Group: “Passare da un clima di paura a un approccio diverso”

15:12

"Riconoscere che è giunto il momento di un cambio di passo: è un Marco Peci determinato quello che rilancia anche sui social un messaggio forte per superare l'impasse. Il direttore commerciale di Quality Group ritiene infatti che sia giunto il momento di cambiare copione. "Chi ha una visione globale dovrebbe prendere in mano la situazione: è tempo che i tecnici facciano un passo indietro e i politici uno in avanti. Pur nel rispetto di tutte le regole, è arrivato il momento di passare da un clima di paura e immobilismo a un approccio diverso, in linea con quanto già avviene da tempo del resto d'Europa". (Prosegue sulla digital edition di TTG)