Gruppo Tui, al via l'espansione alberghiera grazie al 'Global Hospitality Fund'

15:42

Il Gruppo Tui starebbe raccogliendo 500 milioni di euro da investitori istituzionali per finanziare nuovi hotel. Come riportato dal Financial Times, il ‘Tui Global Hospitality Fund’ consentirebbe alla società di attingere a una grandissima liquidità.

"Questa opportunità ci aiuterà a tornare a crescere", ha detto Peter Krueger, chief strategy officer di Tui, in un intervento riportato da TTG Media.

Gli investimenti alberghieri saranno inizialmente al di fuori dell'Europa. Gli investitori acquistano il fondo con un investimento minimo di 10 milioni di euro e Tui riceverà commissioni per la gestione delle proprietà.

Intanto, un secondo "fondo notevolmente più ampio" sarebbe già stato pianificato anche per finanziare le proprietà europee.