Qatar Tourism lancia le crociere di lusso a bordo di Emerald Azzurra

14:45

Da gennaio 2023 Emerald Cruises, in collaborazione con Qatar Tourism, opererà una serie di crociere di lusso a bordo del superyacht Emerald Azzurra.

L’itinerario, di 8 giorni e 7 notti, vedrà la partenza da Doha, e tappe all’isola Sir Bani Yas, Abu Dhabi; a Khasab, Oman; a Fujairah, Emirati Arabi Uniti; a Zighy Bay, Oman; e a Dubai.



Qatar Tourism mette anche a disposizione tour pre e post crociera con un pacchetto di tre giorni per esplorare i siti e la cultura del Qatar, che ha fra gli highligh il Museo Nazionale del Qatar, la visita al Souq Waqif, un'escursione nel deserto e la visita del Mare Interno.



"Stiamo ampliando la nostra proposta di valore turistico in linea con la strategia nazionale Qatar National Vision 2030 – dice Berthold Trenkel, chief operating officer di Qatar Tourism -. Il via ai nuovi itinerari con Emerald Cruises rappresenta un altro passo nella realizzazione di questa Vision”.



Con 110 metri di lughezza, il superyacht Emerald Azzurra è in grado di ospitare 100 persone. Gli ospiti hanno a disposizione uno Sky Bar, una lounge e un ponte panoramico, un’area benessere, infinity pool e una piattaforma galleggiante che ospita diversi water toys, tra cui seabob e paddleboard.