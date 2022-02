Oceania Cruises lancia la crociera Around The World 2024

08:47

Oceania Cruises ha annunciato i dettagli della crociera Around the World 2024. Il giro intorno al mondo durerà 180 giorni e sarà operato a bordo di Insignia con partenza da Los Angeles il 14 gennaio 2024.

Durante il viaggio si toccheranno 96 destinazioni in 34 Paesi, si attraverseranno tre oceani, dal Sud del Pacifico fino alle coste europee. Tra le curiosità relative a questo tour vi è il numero di siti Unesco da visitare, saranno più di 100 da scoprire insieme alle 24 località in cui verrà effettuato l'overnight.



Come riporta travelpulse.com, il programma si arricchirà di eventi durante gli stop a terra. G. G.