Rotte nel Mondo firma i nuovi tour individuali in Arabia Saudita

14:01

Sono sei i nuovi itinerari individuali che arricchiscono la programmazione di Rotte nel Mondo dedicata all’Arabia Saudita. Una destinazione oggetto di studio, da parte dell’operatore, già prima della pandemia, con un forte impulso dalla primavera del 2021, dopo l’apertura ai viaggi per turismo annunciata dal Paese.

L’itinerario più lungo, ‘Arabia Saudita: architetture in dialogo con il paesaggio’, è di 11 giorni ed è su base privata con guide locali parlanti inglese a Riyadh, Tabuk, nel percorso fino ad AlUla e a Jeddah. Ad Alula è prevista un’auto a noleggio che permetterà di raggiungere i punti di partenza per le visite che sono incluse ed effettuate insieme ad altri partecipanti e con guide locali ‘rawi’, sempre parlanti inglese.



Un programma speciale

Un programma speciale di 10 giorni è incentrato sula mostra Desert X ad Alula con le sue installazioni di arte contemporanea, che si protrarrà fino al 30 marzo.



Tutti gli itinerari sono a livello individuale a partire da un minimo di 2 partecipanti, con la possibilità di tour interamente su base privata con guide locali parlanti inglese, oppure con un mix di tour privato e di auto a noleggio in alcune località, come ad Alula, dove è possibile muoversi, per alcune visite, anche in autonomia. I voli di linea diretti sono operati da Milano e da Roma con Saudia.