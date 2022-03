Harmer, Clia: “Il 70% dei non crocieristi pronto a una vacanza per mare”

15:31

Clia interviene a sostegno delle crociere, sottolineando come “dopo due anni di pandemia, il 70% dei non crocieristi ha dichiarato che sarebbe pronto a una vacanza in crociera”. Intervenendo durante la conferenza dell'Hays Travel Independence Group, l'amministratore delegato di Clia Andy Harmer ha sottolineato come "Circa il 68% di quanti non hanno mai effettuato una crociera sarebbe ora interessato a effettuarla”.

"I clienti sono pronti a viaggiare e stanno guardando le destinazioni da scegliere” ha aggiunto Harmer in un intervento riportato da TTG Media.



Secondo una ricerca condotta da Clia in marzo, è inoltre probabile che l'80% delle persone che ha già effettuato fatto una vacanza in crociera prenoterà di nuovo e in media prenoterà 2,2 crociere all'anno. "Ci sono persone che amano la crociera e a cui manca davvero questo modo di viaggiare, che non cambierebbero con nessun altro" ha spiegato Harmer.