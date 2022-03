di Isabella Cattoni

‘Ricomincio da te’ entra oggi nel vivo, con la prima tappa di un roadshow congiunto che vede sei tour operator unire le forze per incontrare le agenzie di viaggi. Dopo la tappa di Grassobbio, gli incontri con Idee per Viaggiare, GoWorld, Guiness Travel, Msc Crociere, Ota Viaggi e Gruppo Nicolaus si svolgeranno a Monza, Torino, Bologna, Padova e Verona.

La portata del progetto è sicuramente rilevante, anche perché si tratta di un nuovo tentativo di fare squadra per traghettare insieme nel post pandemia, augurandosi di ottenere un risultato tangibile per tutti i partner.



Obiettivi strategici

“L’obiettivo del progetto commerciale che ci vede uniti è molto semplice: raggiungere un maggior numero di agenzie grazie a questa unione di intenti tra i differenti t.o. Gli agenti di viaggi possono, in un’unica giornata di formazione, conoscere la programmazione e le proposte di più operatori” ha spiegato a TTG Italia Isabella Candelori, direttore commerciale del Gruppo Nicolaus.



Un nuovo TOgether?

Il progetto potrebbe ricordare per certi aspetti ‘TOgether’, avviato a fine 2020 ma mai decollato. Questa volta però alcuni dei partner sono diversi e tutti concentrati, almeno per ora, nel Centro-sud Italia. “La volontà e l’obiettivo sono i medesimi - ha confermato Candelori -: unire gli sforzi al fine di raggiungere in maniera più puntuale le agenzie che sono per tutti noi sempre il canale fondamentale della distribuzione. Non a caso abbiamo scelto come nome del roadshow ‘Ricomincio da te’ . Ci è sembrato importante comunicare che un nuovo inizio parte sempre dal canale trade”.

Il roadshow è solo alle prime sei tappe, “ma ne abbiamo altrettante in cantiere nel Centro-sud, quindi anche l'investimento è in fase evolutiva, come la partecipazione degli sponsor”.



L'organizzazione

Ma chi tiene le fila del progetto? “Ci siamo organizzati internamente attraverso una sorta di capo fila che si è fatto carico del coordinamento degli eventi. Anche qui, quando c'è unione di intenti è semplice organizzarsi - ha aggiunto Ludovico Scortichini, presidente di GoWorld -. I partner sono al 99 per cento i colleghi di TOgether, anche se lì erano gli imprenditori che avevano iniziato a parlare nella fase più critica e buia della pandemia. L'iniziativa del roadshow è un progetto commerciale, che vede coinvolti t.o. che nel corso di questi mesi hanno sempre dialogato cercando di trovare, tramite il confronto, nuove formule di partnership, uscendo da logiche di ‘banale’ concorrenza per atterrare verso concetti più ampi di condivisione delle attività e anche delle spese e soprattutto di condivisione di sforzi e risultati”.



Il futuro

Il progetto è destinato a svilupparsi nel futuro: “Crediamo molto nella collaborazione nata da questo progetto; intanto abbiamo realizzato questo primo importante tassello – ha spiegato Candelori -. Alla base ci sono la condivisione degli sforzi, dei costi e degli obiettivi. Si cerca di dare qualcosa anche di differente alla distribuzione, di essergli accanto in maniera importante. Stiamo ricevendo anche molto consenso da parte di compagnie aeree, assicurative e altre società che, comprendendo la bontà del progetto, vogliono esserne sponsor partecipando attivamente ai vari eventi. In tour con noi ci saranno Ita Airways e Alliance per le prime sei tappe. In più in alcuni appuntamenti saranno presenti Anek Lines e l'ente del turismo di Seychelles”.