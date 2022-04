Con KKM al Gran Premio di Formula 1 di Montecarlo

15:55

Un’esperienza unica nel Principato di Monaco, abbinata alla Formula 1 e alla possibilità di visitare la collezione privata di auto del Principe Alberto. KKM Group, rivenditore dei pacchetti ufficiali F1 Experiences sul mercato italiano, lancia un pacchetto speciale per il Gran Premio di Montecarlo.

L’operatore propone così due notti in hotel 4 stelle - da sabato 28 maggio a lunedì 30 -, abbinate a biglietti per accedere alle postazioni riservate in Tribuna T (Superiore), proprio di fronte alla pitlane, per assistere in posizione privilegiata alle qualifiche e alla gara.



Il pacchetto base può essere personalizzato con opzioni extra, come l’accesso alle zone più esclusive del circuito: il Paddock e l’affaccio dell’Ermanno Suite Penthouse. Previste anche visite dei box, selfie sul podio con il trofeo, giro del circuito e l’incontro con i piloti e gli altri protagonisti della F1.



Oltre alla visita del Principato, sarà possibile visitare la Collezione di Auto del principe di Monaco: un’esposizione di 5.000 metri quadrati che annovera circa un centinaio di macchine di tutte le epoche e delle più grandi case automobilistiche europee e americane, oltre a sei carrozze di proprietà del Principe Ranieri III di Monaco e ad alcune monoposto di F1.



Compresa nella quota anche una polizza assicurativa, a copertura di spese mediche e bagaglio.