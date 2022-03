La Formula 1 approda in Arabia Saudita: l’occasione per il turismo

12:22

Il circus della Formula 1 sbarca nuovamente in Arabia Saudita a partire da domani. Un weekend dedicato ai motori che culminerà con il Gran Premio di Jeddah in programma per il 27 marzo. Si tratta della seconda edizione, un ritorno in pista dopo gli ottimi risultati dalla gara dello scorso dicembre, dimostratosi un evento non soltanto sportivo ma di vero intrattenimento, capace di attrarre ben 140mila spettatori durante la tre giorni.

Un appuntamento importante per l'Arabia Saudita e in particolare per la città, che ha avuto così la possibilità di presentarsi al mondo con una veste moderna.



Il successo di questa iniziativa si traduce anche nel 2022 in un numero elevatissimo di biglietti venduti, con la tribuna principale sold out per la corsa di domenica.



La Formula Uno ha rappresentato una spinta cruciale per lo sviluppo dell'area: se nel 2021 infatti il circuito è stato costruito in tempi record per ospitare come da calendario il primo Saudi Arabian Grand Prix, continuano oggi i lavori per accrescere e migliorare l'intero complesso che vi gravita intorno. Già adesso i visitatori troveranno una nuova marina che include hotel, boutique e ristoranti, mentre altro è ancora in divenire per ampliare l'offerta a disposizione degli ospiti e dei residenti con spazi ricreativi e attività outdoor. Gaia Guarino