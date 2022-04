La corsa di Shiruq: una piattaforma per le agenzie e nuove destinazioni

09:49

Debutta ShiruqLAB, un nuovo strumento pensato da Shiruq per la distribuzione. “É da oggi disponibile sul nostro sito - spiega in una nota Luca Argelà, responsabile commerciale del t.o. - l’area dedicata agli agenti di viaggi. Una piattaforma di formazione, informazione ed intrattenimento, che accompagna l’agente nella conoscenza approfondita delle destinazioni, ma anche di rilevanti nozioni di selling, marketing e comunicazione, al fine di supportare i colleghi nelle sfide, piccole e grandi, che il mercato impone”.

La novità accompagna il lavoro fatto sul fronte del prodotto. L’operatore si appresta infatti ad alzare il velo nuove destinazioni e ulteriori itinerari. “L’offerta di Shiruq è in continua evoluzione ed espansione”, afferma la direttrice Francesca Lorusso, che anticipa l’arrivo di “nuovi viaggi in Slovenia, Grecia e Stati Uniti e le brillanti proposte dedicate all’Italia, autentiche chicche”.