di Isabella Cattoni

11:30

Beyond Clichés è l’innovativo progetto messo a punto da Shiruq per rendere il viaggio un’esperienza realmente a 360 gradi. L’occasione per parlarne è stata offerta dalla presentazione della mostra fotografica ‘Beyond Clichés. Malta, caleidoscopio di storie, oltre i luoghi comuni’ realizzata presso l’Istituto Italiano di Fotografia di via Caviglia a Milano.

“Si tratta di un nuovo concept che abbraccia il viaggio nelle sue varie connotazioni e che ha l’obiettivo di rendere l’esperienza più autentica, meno legata al classico viaggio ‘da cartolina’ – conferma la marketing & communication manager di Shiruq, Valentina Rubbi -. La mostra fotografica è uno degli aspetti nei quali si declina il progetto, ma non è l’unica”.

Il giovane operatore, nato sulla scorta della profonda esperienza nel settore maturata in precedenza dallo staff, guarda a un turismo diverso e a località non necessariamente nuove, ma sempre da approcciare con un occhio diverso.



Malta è la prima destinazione coinvolta nel progetto grazie alla collaborazione di Mta - Visit Malta Italia, presente all’incontro con il direttore Ester Tamasi. Tre gli itinerari presentati in anteprima da Shiruq su questa destinazione, uno dei quali, ‘Nelle isole della luce’, specificamente dedicato a un laboratorio di fotografia realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Fotografia e programmato per maggio e novembre, “I due periodi nei quali la luce a Malta è ottimale per degli scatti fotografici”.



I progetti di Shiruq non si fermano qui e in aprile verrà lanciato il ‘Portfolio’ su carta dell’intera offerta: “Non anticipo nulla – aggiunge Rubbi – ma sono sicura che sarà una grande sorpresa per tutto il mercato”.

Intanto, il team dell’operatore si arricchisce di nuovi elementi, tutti con una consolidata esperienza alle spalle. L’ultimo ingresso è quello di Piero Pasini, profondo conoscitore della Penisola Balcanica, un’area sulla quale Shirq concentrerà in futuro la propria programmazione accanto a tutte le altre mete già in portfolio, fra le quali spicca il Sudan, destinazione particolarmente amata dalla titolare, Elena Valdata.

Nella foto da sinistra Sara Peccianti (autrice delle foto della mostra insieme a Carlotta Zamboni), Valentina Rubbi, Maurizio Cavalli (direttore IIF), Ester Tamasi e Carlotta Zamboni.