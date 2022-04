Porti ancora chiusi, Celebrity Cruises annulla tutta la stagione invernale in Asia

16:27

"A causa dell'incertezza sul riavvio delle operazioni internazionali nella regione asiatica, abbiamo preso la difficile decisione di annullare le nostre crociere Celebrity Solstice in questa parte del mondo". Questo il messaggio che Celebrity Cruises ha inviato alle agenzie di viaggi annunciando l’annullamento dell’intera stagione invernale in Asia, continente nel quale la maggior parte dei porti rimane ancora chiusa agli itinerari crocieristici internazionali.

La compagnia avrebbe dovuto impiegare in Asia la Celebrity Solstice da settembre 2022 ad aprile 2023 e la nave, spiega TravelMole, avrebbe dovuto salpare da Tokyo navigando in direzione di Singapore e Hong Kong. Con il cambio di programma, invece, Celebrity Solstice effettuerà crociere nella Riviera messicana. Gli ospiti che hanno prenotato le crociere asiatiche potranno riprenotare per un altro viaggio in Asia nel 2023 o 2024 o richiedere un rimborso completo.