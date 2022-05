Mappamondo amplia la squadra con Lorenza Bulgari

14:02

Mappamondo prosegue sulla via della ripresa e potenzia la squadra commerciale con l'inserimento di una sales account dedicata a Lombardia e Svizzera italiana.

Si tratta di Lorenza Bulgari (nella foto), professionista che vanta una pluriennale esperienza nel mercato maturata in numerosi tour operator e rappresentanze turistiche.



Bulgari avrà fra i primi obiettivi quello di dare un forte contributo alla promozione sul territorio delle sue aree di competenza, consolidando ulteriormente i rapporti con la distribuzione che, per l’operatore guidato da Andrea Mele, rappresenta da sempre il canale unico di vendita.



“L’ingresso di Lorenza Bulgari nel nostro team - spiega Andrea Mele, ceo di Mappamondo -, rientra nel piano di ripartenza e consolidamento della nostra presenza in un’area particolarmente strategica come la Lombardia e la Svizzera italiana, attraverso una figura di nota competenza ed esperienza, in grado di assicurare maggiore penetrazione sul territorio al nostro brand e vicinanza alle agenzie partner”.