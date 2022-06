10:11

L’Egitto? Una valvola di sfogo anti-inflazione, in un periodo di forti rincari di tutti i servizi come quello che sta vivendo l’Italia. A pensarla così Pier Ezhaya, presidente Astoi, che parla in questi termini di una destinazione che, mai come oggi, ha le carte in regola per competere con le altre mete estive nel panorama dell’outgoing.

Il ritorno

“Sta vivendo un forte ritorno, come meta altrnativa alle coste italiane o al Mediterraneo” spiega, aggiungendo i motivi principali dell’exploit di prenotazioni: “È vicina - dice -, con clima favorevole e prezzi molto contenuti”. Peccato che, però, la vedano così anche altri mercati europei, oltre a quello italiano. In questo modo gli operatori degli altri Paesi del continente stanno lavorando celermente, bloccando con grande anticipo pacchetti di camere e hotel. Un problema per i t.o. italiani: “Questo – spiega infatti a la Repubblica il presidente Astoi – richiede un importante impegno finanziario, che soggetti meno colpiti dalla pandemia come i tedeschi riescono a sostenere meglio di noi che siamo più magri del pre-Covid”.