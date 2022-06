Arrivano nel Belpaese le vacanze in barca a vela di Sailwiz

12:24

Arrivano anche in Italia le vacanze in barca a vela “semplici e accessibili” di Sailwiz. La piattaforma spagnola, fondata cinque anni fa a Madrid da Álvaro García de Polavieja e Emilia del Carmen Marina Sieira, approda nella Penisola per lanciare un nuovo concept di turismo in barca a vela: slow, rispettoso dell’ambiente, aggregativo e per tutte le tasche.

L’azienda propone un ventaglio di viaggi di diversa durata (da un giorno a più settimane), ma anche diversa tipologia, per rispondere ai desideri di tutti. Tra le soluzioni, regate, gite, escursioni e crociere.



Le mete includono la Sardegna, le Baleari e le isole greche. Ma la piattaforma propone anche un insolito Cammino di Santiago in barca a vela.



Non è necessario essere in gruppo. Sailwiz crea, infatti, gli equipaggi con persone che desiderano fare la stessa esperienza.



Attraverso una chat diretta, inoltre, la piattaforma agevola la comunicazione tra skipper ed equipaggio prima della partenza.



Con il nostro progetto vogliamo rendere accessibili e incentivare le vacanze in barca a vela – spiega in una nota Giulia Pigozzo, country manager Italia -. Crediamo sia un modo bellissimo per scoprire i territori da nuove prospettive, senza la fretta e senza stress, godendo non solo del luogo, ma del viaggio stesso. Inoltre, la barca a vela ha un impatto sull’ambiente minore rispetto ad altri mezzi di trasporto, e ci permette di allontanarci dalla costa, spingendoci dove il mare è più blu e pulito. Sulla nostra piattaforma, inoltre, ci sono offerte per tutte le tasche, a partire da un centinaio di euro circa”.