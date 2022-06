Master Group cresce: Martina Massarella nuova product & contract executive

14:01

Gli anni pandemici hanno semplicemente rallentato i piani di sviluppo di Master Group tour operator, che si era prefissato di espandersi nel resto del mondo all’insegna di “Siamo Italia. Siamo Master Group”.

Dopo Salvatore Gioiosa, Melina Cardoso, Gioacchino Di Costa e Claudia Caranzetti arriva l’annuncio di un altro tassello importante nella strategia di ampliamento della squadra. Martina Massarella (nella foto), infatti, sarà la nuova product & contract executive.



“Dopo una lunga esperienza nel panorama italiano incoming in aziende importanti, arrivo in Master Group con la voglia di cimentarmi in un progetto nuovo, con ambiziosi obiettivi da raggiungere. Grazie alla mia solida expertise nel campo del prodotto turistico, alla conoscenza del territorio e all’esperienza con i maggiori mercati internazionali, sono certa di poter dare il giusto supporto al progetto Master Group per raggiungere gli obiettivi prefissati" spiega Massarella.



“Siamo felici di dare la benvenuta a una professionista che ha sposato senza indugi il nostro progetto e soprattutto ha mostrato un lato umano importante, che si inquadra perfettamente nella nostra filosofia. Massarella ha un background importante, che aggiunto al valore assoluto della squadra Mgto non potrà che dare un’ulteriore spinta alla nostra attività” aggiunge il general manager Lino Cangemi.



“Ovviamente il progetto ‘Master Group World’ continua ad avere la priorità - chiude Cangemi -. Insieme al top management stiamo definendo altre cinque figure importanti - due le comunicheremo nel giro di qualche settimana - per portare a livelli altissimi la qualità professionale dell’azienda”.