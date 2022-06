Seabourn, slitta il debutto di Venture

16:24

Slitta il debutto della nuova ammiraglia di Seabourn. La compagnia di crociere ha posticipato di due settimane il viaggio inaugurale di Seabourn Venture, inizialmente fissato per il 13 luglio, a causa di ritardi nella preparazione della nave.

La partenza del primo itinerario, riporta Travel Weekly, è stata perciò programmata per il 27 luglio.



La nave - in costruzione nei cantieri italiani T. Marioti di Genova - salperà dal porto norvegese di Tromso.



“Nonostante il lavoro continuo in cantiere, la nave richiede tempo aggiuntivo per il completamento e le ispezioni - ha fatto sapere un portavoce della compagnia -. Non siamo disposti a scendere a compromessi sulla qualità, la sicurezza o l’esperienza degli ospiti e, pertanto, dobbiamo annullare con rammarico il suo primo viaggio”.