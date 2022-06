15:05

Viaggi dell’Elefante prosegue nel piano di formazione per le agenzie di viaggi. Dopo il fam Ecoluxury in Toscana, l’operatore torna in presenza a Catania e Roma per incontrare gli adv.

A Catania l’evento si è svolto presso Palazzo Scammacca, storica location al centro della città, dove è stata presentata la programmazione 2022, incentrata sulle partenze garantite, mentre a Roma l’incontro è avvenuto in collaborazione con Saudi Tourism Authority a promozione di una destinazione, l’Arabia Saudita, che ha generato grande interesse da parte dei viaggiatori del tour operator.

Saudi Tourism Authority, grazie a foto e video, ha virtualmente trasportato i presenti nella realtà del luogo, ancora poco noto anche agli addetti ai lavori. A fare da cornice alla serata, i sotterranei di Piazza Navona – Stadio di Domiziano.



“Sono soddisfatto del numero dei partecipanti, che nonostante il momento di intenso impegno legato all’alta stagione, hanno accolto il nostro invito, intervenendo in modo entusiastico. I numeri confermano questo trend: il partito di maggio ha superato quello del 2019 e i numeri dei mesi successivi sono molto positivi” conferma Enrico Ducrot (nella foto), a.d. di Viaggi dell’Elefante.

Intanto, la programmazione si arricchisce con altre mete e itinerari: il Giappone, l’India oltre a Egitto, Giordania, Turchia e Uzbekistan, che si confermano tra le prime mete richieste.