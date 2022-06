Kuoni potenzia l'offerta sull'Oceano Indiano: tutte le new entry

08:45

Kuoni ha aggiunto una nuova collection di resort nell'Oceano Indiano alla programmazione 2023.

Pubblicità

Come evidenziato da TTGMedia, Maldive, Mauritius, Seychelles e Sri Lanka sono tutte mete presenti nel piano di sviluppo e, sebbene le Maldive mantengano il core business per la luna di miele, Kuoni ha registrato la crescita dei segmenti famiglia, gruppi di amici e persone che viaggiano da sole dopo la pandemia.



In dettaglio, il t.o. ha aggiunto tre nuovi resort alle Maldive, tra cui The Standard, che offre piste da ballo trasparenti e un programma di attività ed esperienze pensate per coppie, gruppi di amici e famiglie. Il complesso presenta 115 over water e beachside villas e propone fra l’altro lezioni di yoga giornaliere, snorkeling sulla barriera corallina, gite in barca e immersioni.



Una seconda novità trova posto sull’isola di di Makunudu, dove si trvano 36 bungalow fronte mare progettati in stile tradizionale rivolti a viaggiatori singoli, subacquei e coppie che desiderano una vacanza più semplice e autentica.



La terza novità alle Maldive è l'Emerald Faarufushi Resort and spa, una struttura a cinque stelle che aprirà entro la fine dell'anno.

Kuoni ha anche aggiunto il Lux Grand Baie all-inclusive a Mauritius, che dispone di 116 suite, ville, residence e attici con piscine private e bar sul tetto.



All’offerta a Seychelles sono stati invece aggiunti Story Seychelles, boutique hotel sull’isola di Mahe e Raffles Seychelles, che garantisce un'esperienza personalizzata per i bambini con mini accappatoi, ombrelli e grembiuli per i corsi di cucina.

In Sri Lanka, una delle destinazioni più richieste di Kuoni, cè stato aggiunto l'Aliya Resort and Spa, una "buona opzione per famiglie".

Infine spazio a La Reunion, dove è stato aggiunto il boutique hotel Ness di D-Ocean.