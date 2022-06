15:55

Idee per Viaggiare potenzia l’organico: negli ultimi mesi sono 12 le nuove risorse che hanno fatto il loro ingresso nella compagine nei reparti booking, amministrazione, commerciale, it e altri ingressi sono previsti nella seconda parte dell’anno.

L’investimento sulle persone non è solo numerico: la formazione è uno dei cardini di Idee per Viaggiare. Dall’inizio del 2021 molti membri dello staff hanno ripreso a viaggiare per il mondo, per conoscere direttamente il prodotto, con una frequenza nettamente superiore a quella che precedeva la pandemia.



Danilo Curzi (nella foto), ceo di Idee per Viaggiare, spiega: "Crescere in un momento come questo non è semplice, ma lo stiamo facendo. Numericamente, grazie all'ingresso di nuove figure che superano la decina di unità. Presto saremo in un nuovo spazio a Roma, che sarà non solo più grande ma anche più centrale, e con uffici che rispecchiano perfettamente il nostro carattere”.



“Stiamo disegnando un nuovo corso alla nostra azienda, fatto di cambiamenti e migliorie, negli spazi e nelle modalità di prestazione delle competenze. Non da ultimo, siamo proiettati all'autunno, che sarà particolarmente caldo per noi: convention, fiere e appuntamenti per incontrare gli agenti di viaggi ci vedono già all’opera per presentare tutte le novità al mercato”.