Delphina Hotels & Resorts si assicura con I4T

14:45

Delphina Hotels & Resorts ha scelto la polizza di Responsabilità civile per il tour operator di I4T. L'accordo è già entrato in vigore per tutte le strutture del gruppo.

“In un momento storico del turismo che sta dando grande attenzione al tema assicurativo – commenta Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – siamo orgogliosi di essere stati selezionati da una realtà di prestigio come Delphina Hotels & Resorts. Le nostre soluzioni RC sono sempre personalizzate e possono essere differenziate per tutte le tipologie di aziende del settore, con proposte modulari, associate agli effettivi livelli di rischio previsti dall’attività”.