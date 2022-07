Royal Caribbean: servizi dedicati ai clienti italiani su tre navi

15:09

Riguarderanno tre navi, Wonder of The Seas e Odyssey of the Seas, in partenza da Civitavecchia e Brilliance of the Seas da Ravenna, i nuovi servizi di bordo che Royal Caribbean ha messo a punto per la clientela italiana nel corso della stagione estiva.

Le novità riguarderanno in particolare l’accoglienza e il benvenuto, a partire dal meeting dedicato a inizio crociera con il personale di bordo italiano impegnato a illustrare le attività e la vita sulla nave, nonché per condividere orari e postazioni in cui gli assistenti italiani dedicati sono presenti e disponibili per ogni tipo di necessità. Previsti anche annunci in lingua italiana per comunicare orari e punti di ritrovo, oltre a quelli per i cocktail organizzati appositamente per gli ospiti provenienti dall’Italia.



“Oltre al personale parlante italiano presente presso il Guest Service Desk (il banco di accoglienza per la clientela), in particolare, su Brilliance e Odyssey of the Seas sarà disponibile anche un assistente italiano dedicato, con postazione fissa, presente quotidianamente a orari prestabiliti per fornire supporto, consigli e informazioni utili a far vivere appieno e in maniera più rilassata la vacanza in crociera”, spiega la compagnia in una nota.