11:12

La P&R Eventi e Vacanze srl, società romana che opera tramite il marchio Speed Vacanze, è in amministrazione giudiziaria.

Pubblicità

Come riporta corriere.it, a stabilirlo è un'ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, sezione XVI civile, effettiva dal 30 giugno. Questo significa che ora la società è passata sotto la sorveglianza di un amministratore esterno.



Come si legge nella relazione ispettiva diposta dalllo stesso Tribunale, la società è arrivata a registrare proventi per 8 milioni di euro. Diverse le motivazioni riportate dai documenti delle autorità, che fanno riferimento anche alla cassa integrazione, ai pagamenti e all'assunzione di proventi.



Il socio di minoranza Roberto Sberna, riporta il sito del quotidiano milanese, commenta: "La giustizia italiana sta facendo il suo corso".



Vacanze per single

Speed Vacanze si era conquistata un nome sul mercato turistico italiano operando con un target di nascita relativamente recente ma in costante crescita: quello dei viaggi per i single. Negli ultimi anni il marchio era diventato un punto di riferimento per questa tipologia di viaggiatori, colmando una lacuna che spesso compariva nella programmazione dei tour operator.



Il nome di Speed Vacanze è l'ultimo di una lunga serie che, negli ultimi anni, ha dovuto arrendersi alle difficoltà. Solo dal 2007 al 2010 furono 50 i player che dissero addio al mercato.