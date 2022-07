Lutto nel mondo del turismo: scompare Sandro Foresti, volto del Triveneto di Francorosso e Alpitour

12:43

Si è spento nei giorni scorsi a causa di un malore improvviso Sandro Foresti, uomo di lungo corso nell’ambito commerciale nelle aree del Triveneto. Per lui una lunga carriera che si è aperta in Francorosso, dove ha trascorso oltre vent’anni, per poi passare in Alpitour nel 2000.

“E’ stato uomo dinamico, intraprendente, sicuramente apprezzato e riconosciuto dal trade – lo ricorda Glauco Auteri, anche lui con un lungo passato in Alpitour - per il suo stile inconfondibile e la sua straordinaria empatia e determinazione. Da pochi mesi pensionato. Lascia senza parole la sua prematura scomparsa. Lascia in “eredità” una giovane figlia, da breve tempo, entrata anch’essa nelle fila del commerciale del Gruppo Alpitour”.



Il direttore e la redazione di TTG Italia si uniscono al cordoglio del mondo del turismo e al lutto della famiglia.