Silversea, arriva Endeavour per le spedizioni artiche

15:55

Sale a quota 11 il numero di navi della flotta di Silversea. La compagnia ha infatti accolto oggi la quinta unità dedicate alle spedizioni, la Endeavour, che tocca nuove vette in tema di lusso. Studiata per raggiungere i luoghi più remoti, la nave debutterà a novembre in concomitanza con l’avvio della stagione antartica.

"Il settore delle crociere di spedizione è pronto a riprendere una crescita accelerata, guidato dalla domanda tra i clienti di fascia alta per i viaggi verso destinazioni remote e di difficile accesso – ha commentato il presidente e ceo Roberto Martinoli -. Silver Endeavour rafforzerà la nostra offerta polare, diversificando ulteriormente il nostro prodotto ad ampio raggio”.



Si tratta di una nave all suite distribuite su 8 ponti con diversi ristoranti, bar e lounge.