Lefebvre d'Ovidio acquisisce Crystal Cruises: sue due navi e il brand

Finiscono nelle mani di A&K Travel Group, la compagnia di viaggi di proprietà di Geoffrey Kent e del gruppo Heritage, presieduto da Manfredi Lefebvre d'Ovidio, due delle tre navi di Crystal Cruises fermate per debiti all’inizio dell’anno.

E nelle mani dei due manager del turismo finisce anche il marchio Crystal Cruises, che non sparirà dal mercato, ma sarà utilizzato alla ripresa del servizio delle due unità.



Le due navi che passano nelle mani del patron di Abercrombie & Kent e di Lefebvre d'Ovidio, sono la Crystal Serenity e la Crystal Symphony, mentre la terza nave, la Crystal Endeavour, sarebbe stata acquisita da Royal Caribbean, che a sua volta nel 2020 aveva comprato il 100 per cento di Silversea dallo stesso Lefebvre d'Ovidio.



La vendita

Le navi sono state vendute all’asta con una quotazione di 103 milioni di dollari per la “Serenity” (classe 2003) e di 25 milioni per la “Symphony” (classe 1995) e saranno pronte a riprendere servizio nel 2023, dopo un’ampia ristrutturazione.



"Sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo e di tornare in un settore che ha sempre avuto e avrà sempre un posto speciale nel mio cuore – ha commentato Lefebvre d'Ovidio secondo quanto riporta The Meditelegraph -. Trentacinque anni fa, la mia famiglia ha acquisito il controllo di Sitmar, costruendo tre delle prime navi da crociera di nuova generazione, e 30 anni fa abbiamo aperto la strada a un nuovo modo di navigare. Il nostro obiettivo era quello di offrire una grande esperienza, coccolando ospiti da tutto il mondo con un servizio di maggiordomo 24 ore su 24 e straordinarie esperienze culinarie. Vendere l'attività crocieristica che apparteneva alla mia famiglia per un quarto di secolo è stata una decisione difficile, poiché sapevo che questo settore mi sarebbe mancato immensamente. Pertanto, quando si è presentata l'opportunità di acquisire Crystal Cruises, non ci ho pensato due volte”.