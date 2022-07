Master Group entra nell'associazione italiana del turismo Lgbtq+

21:02

Master Group Tour Operator entra ufficialmente in Aitgl. "Con orgoglio annunciamo il nostro ingresso nell'associazione italiana del turismo Lgbtq+. Circa 10 anni fa abbiamo firmato il nostro primo contratto con il t.o. statunitense Safi Travel Friendly di Miami, fino ad arrivare oggi ad essere il loro unico riferimento sull'Italia. Grazie a questa preziosa partnership siamo riusciti a collaborare con molte altre importanti 'firme' internazionali attive nel comparto del turismo Lgbtq+" spiega il general manager, Lino Cangemi (nella foto).

"Consapevoli dell’importanza di creare prodotti specifici per questo segmento, abbiamo ampliato le nostre proposte fino ad arrivare ad avere, oltre ai classici, più di 50 partenze garantite che verranno lanciate ufficialmente, e con un catalogo dedicato, in occasione della 38a Iglta convention mondiale sul turismo Lgbtq che si terrà per la prima volta in Italia a Milano dal 26 al 29 ottobre 2022. Una data molto importante per l'Italia, in quanto la manifestazione mancava dal nostro continente da otto anni e che ci vedrà protagonisti tra i 700 stakeholder internazionali specializzati".