Master Group Tour Operator festeggia 20 anni e apre al mercato brasiliano

15:38

Master Group Tour Operator festeggia i 20 anni di attività e riconferma la centralità della sua proposta per la clientela latinoamericana.

Fly & drive, circuiti, proposte luxury sono infatti i prodotti più richiesti dagli operatori di punta argentini, cileni, uruguaiani e messicani.



“Ad oggi - spiega il general manager Lino Cangemi (nella foto) - registriamo numeri inaspettati sulle partenze garantite. I nostri circuiti hanno una conversione di conferma con una media di 44 persone a partenza, i fly&drive sono già a quota quasi mille e il luxury sta riscontrando un elevato interesse. Abbiamo poi registrato una notevole richiesta nel Mice e ci prefiggiamo di ampliare il segmento nei prossimi otto mesi con accordi mirati, siglati con multinazionali che hanno già avuto modo di constatare la qualità del nostro servizio”.



“Il tailor made classico – prosegue il manager -, che fin dai nostri esordi è stato il valore aggiunto, nelle statistiche mensili registra numeri pre-pandemia e sta convincendo pienamente i nuovi mercati. Adesso è giunta l’ora di entrare in Brasile. Fino ad oggi le presenze brasiliane sono state basse. Non eravamo ancora pronti in termini di risorse umane per curare con la consueta attenzione questo mercato. Nell’ultimo anno questo gap è stato colmato con l’inserimento nel team di professionisti del mercato e a giorni divulgheremo il nome della prima figura che ha sposato il nostro progetto Brasile. Presto ne seguiranno altre che andranno ad arricchire un reparto ben strutturato”.