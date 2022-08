08:03

L'addio alla stretta sulle restrizioni Covid fa bene alle prenotazioni. Carnival afferma che le vendite lo scorso lunedì 15 agosto sono quasi raddoppiate rispetto allo stesso giorno del 2019 dopo l'annuncio, arrivato il venerdì precedente, dell'allentamento dei protocolli per il contrasto alla pandemia.

Come riporta ttgmedia.com, la scorsa settimana la compagnia ha rimosso i test prepartenza per gli ospiti vaccinati. Anche per i pax non vaccinati sono state semplificate le procedure, dal momento che ora dovranno mostrare solo un test negativo, senza la procedura di richiesta di esenzione prevista in precedenza. Le nuove regole entreranno in vigore il 6 settembre per i viaggi di durata inferiore alle 16 notti.



Il trend delle prenotazioni

Christine Duffy, presidente di Carnival Cruise Line, ha sottolneato che il 2022 in generale è stato un anno positivo, ma che l'ulteriore allentamento dei procolli ha allineato le crociere ad altre tipologie di vacanza e sta spingendo le prenotazioni per la restante parte dell'anno e per il 2023.



In definitiva, le vendite della prima parte dell'anno non avevano ancora soddisfatto del tutto la "domanda repressa", come la definisce il manager; e ora i clienti stanno rispondendo molto bene ai nuovi protocolli.