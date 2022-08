di Amina D'Addario

09:05

Un'elegante città galleggiante, in grado di pesare meno sull'ambiente e con tante nuove attrazioni: dalla passerella di vetro che fa sentire gli ospiti come se stessero camminando sospesi sull'acqua, piscine a sfioro con vista sull'oceano e una pista per go-kart su tre livelli. E' Norwegian Prima, la nuova nave della Norwegian Cruise Line inaugurata sabato scorso a Reykiavik, in Islanda, nel corso di una cerimonia che ha avuto come protagonista la popstar Katy Perry.

L'unità è la prima di sei navi di classe Prima che verranno consegnate da Fincantieri da qui al 2027. Una nave che eleva il livello del brand e segna una rinnovata fiducia nelle crociere dopo due anni che Frank Del Rio, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, ha definito "i più difficili che potessimo mai affrontare". Ma che, ha sottolineato, si contrappongono ora "all'inizio di un futuro luminoso, di un ritorno alla normalità che ci porterà a soddisfare la grande domanda di viaggi".



Verso nuovi investimenti

Guardando agli investimenti dei prossimi anni, Del Rio ha invece spiegato che "Norwegian Prima ha dato avvio a quello che senza dubbio è il programma di sviluppo più esaltante dell'industria crocieristica. Il prossimo anno arriveranno tre nuove navi, una per ogni nostro brand: la Norwegian Viva, la Vista di Oceania Cruises e la Seven Seas Grandeur del brand Regent". Ma, ha aggiunto, "mentre potenziamo la nostra flotta, continuiamo a farlo in maniera sostenibile e responsabile. Lo facciamo per noi, ma anche per tutti i nostri stakeholder e gli agenti di viaggi che ci sostengono".



Il piano crociere

Dopo questa prima crociera inaugurale che si concluderà ad Amsterdam, la Norwegian Prima effettuerà dal 3 settembre una serie di itinerari tra Olanda, Danimarca e Gran Bretagna. Dopo una crociera transatlantica, salperà poi da New York, Galveston e Miami da ottobre alla volta dei Caraibi.











Amina D'Addario