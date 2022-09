di Isabella Cattoni

08:32

Tempo di bilanci in casa Uvet. E’ Beppe Pellegrino (nella foto), direttore generale di Settemari dallo scorso maggio, a tirare le fila di una stagione sicuramente sfidante, che a Settemari tuttavia ha portato i frutti sperati.

“L’estate è stata vincente per i brand di tour operating del Gruppo. La strategia di ritarare l’offerta sulla reale domanda del mercato si è rivelata vincente. Grecia, Spagna, Egitto hanno rappresentato porti sicuri in grado di produrre volumi interessanti, sicuramente non paragonabili a quelli del periodo pre Covid ma comunque testimoni di una buona ripresa”.



Pellegrino sottolinea come quella 2022 non sia stata un’estate da numeri pazzeschi, ma il fatto di aver previsto in modo preciso “la capacità di vendita e rimodulato l’intera offerta ci ha giovato”.

Quel che il manager tiene a sottolineare è che l’aumento della concorrenza su alcune delle mete tradizionale appannaggio di Settemari non ha in alcun modo danneggiato i numeri dell’operatore: “C’è spazio per tutti. Il segreto è quello di differenziare l’offerta su target ben specifici, andando a soddisfare una clientela che ha aspettative diverse”.

Accanto a Settemari, Amo il Mondo ha ripreso a pieno regime la programmazione tailor made e alla prossima edizione di TTG Travel Experience presenterà nuove destinazioni, concentrate in Asia e Nord Europa, e nuovi product manager per presidiare un prodotto che resta sartoriale. Dal canto suo, anche Jump proseguirà a completare l’offerta del gruppo Uvet, garantendo agli adv un prodotto b2b dinamico e amplissimo.



La strada da percorrere è ancora lunga, ma Pellegrino non fa mistero di una serie di novità che verranno presentate nei prossimi mesi. Innanzitutto, un nuovo concept che riguarderà i villaggi a marchio Settemari. Ma soprattutto, il rilancio di un brand fra quelli che Uvet ha in casa, che diventerà il tour operator generalista del Gruppo, affiancando Settemari. “Non sarà necessariamente Condor – precisa Pellegrino -. La decisione non è ancora stata presa, ma potrebbe trattarsi anche di un altro marchio, che diventerà il nostro brand generalista, ma con un livello qualitativo più elevato rispetto al trend generale del mercato”.



“Abbiamo fatto tesoro dell’esperienza di questi due anni di pandemia – chiude il manager -. Il mercato di oggi è ancora più attento e professionale e le agenzie ci hanno in questi mesi dato grande fiducia. Continuiamo quindi verso l’inverno a piccoli passi, proponendo un numero contenuto prodotti di grande appeal nelle destinazioni più richieste. Fra le mete di punta per la prossima stagione di Settemari, Oceano Indiano ed Egitto”.