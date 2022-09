di Isabella Cattoni

Teme quasi di dimostrare troppo ottimismo, risultato di una stagione estiva che “è andata benissimo, mettendo a frutto tutti gli investimenti compiuti durante la pandemia”.



Super domanda

Danilo Curzi (nella foto), ceo di Idee per Viaggiare, conferma quanto ripetono molti operatori attivi sul lungo raggio: il fatto di aver pianificato con attenzione investimenti e strategia, sfruttando i mesi di scarsa operatività, ha consentito oggi di mettere in pista un’offerta vincente. "E’ ormai passato un anno dall'apertura dei corridoi verso un gruppo destinazioni che, per nostra fortuna, coincidevano con alcune delle nostre mete top come le Maldive. Già allora ci siamo fatti trovare pronti e abbiamo gestito al meglio la super domanda conseguenza dello stallo precedente. In quella fase, i preventivi tra richieste dirette e richieste generate sul portale Archimede - abitualmente pari a una media di 350-400 al giorno -, erano addirittura raddoppiate. Oggi i numeri si sono assestati; il progressivo allentamento delle misure legate all’emergenza Covid sta contribuendo a stabilizzare e distribuire i flussi turistici, ma le prospettive continuano a essere buone”.

Il problema prezzi

Questo, malgrado il problema legato ai rincari che minaccia la capacità di spesa dei viaggiatori, malgrado l’aumento dei prezzi dei biglietti aerei, malgrado un atteggiamento oggi un po’ meno disponibile da parte dei fornitori, che passata l’emergenza stanno ritornando a una maggiore rigidità nelle condizioni di offerta del prodotto.



Nodi d'estate

“Durante la scorsa estate i problemi maggiori si sono riscontrati, oltre che per la carenza di personale qualificato, anche per una politica di cancellazione dei voli da parte dei vettori che spesso, specie sugli Usa, non ci dava margini per riproteggere adeguatamente il cliente. Eravamo in balia di un’informativa ‘last second’, in un clima di generale confusione".



Obiettivo inverno

Per l’inverno, una stagione importante per le casse del t.o., che nel periodo dicembre – marzo tradizionalmente ottiene circa il 50% dell’intero fatturato annuale, le idee non mancano: “Ci aspettiamo una buona performance dal Giappone, meta top per i viaggi di nozze che finalmente va riaprendosi. E ci attendiamo il boom delle Maldive, destinazione molto apprezzata dal nostro mercato che sta registrando una domanda sempre più ampia e differenziata per target”.



Le nuove mete

“Il nostro anno finanziario in chiusura in ottobre – chiude Curzi - indica un valore della produzione incrementato di oltre il 50%. L’obiettivo resta quello di una crescita sana, in modo tale da lasciare un’azienda solida ed efficiente anche in futuro. In questo momento vedo un orizzonte roseo, con tante novità in arrivo, a cominciare dai nuovi uffici e da nuove destinazioni allo studio, come nel caso dell’Arabia Saudita".