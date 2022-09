Princess Cruises lancia The Love Boat Sale

21:00

In occasione della messa in onda dello show televisivo 'The Real Love Boat' - dating show americano nato sulla scia dell'iconico telefilm 'Love Boat' girato su una nave di Princess Cruises - la compagnia di crociere ha deciso di aprire 'The Love Boat Sale'.

Si tratta di una promozione valida fino a tutto ottobre, in concomitanza con la prima puntata del reality che avrà come set la nave Regal Princess in navigazione nel Mediterraneo.



I passeggeri che vorranno dare un tocco in più al loro itinerario, potranno così approfittare di questa finestra temporale per acquistare un credito da spendere per le escursioni.



L'offerta, riporta travelpulse.com, è valida soltanto su alcuni tour della stagione 2023/2024 in direzione Europa, Messico, Caraibi, Alaska, California, Panama, Canada e Hawaii. G.G.