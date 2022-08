Princess Cruises: i clienti potranno fare offerte per l'upgrade delle cabine

11:45

A partire dal mese di settembre Princess Cruises darà la possibilià ai propri clienti di fare delle offerte per aggiudicarsi cabine di categorie superiori nella crociera che hanno acquistato.

L’operazione verrà avviata con l’invio di un email di invito ai clienti che potranno quindi decidere se provare a fare un offerta, anche per le mini suite e le full suite. Il presidente di Princess Cruises, John Padgett, ha affermato che l'obiettivo è quello di "fornire un processo che consenta agli ospiti di migliorare la categoria delle cabine facendo un'offerta che si adatti al loro budget e stile di vita".



L’iniziativa sarà possibile inizialmente su 5 navi posizionate negli Stati Uniti, Caribbean Princess, Discovery Princess, Enchanted Princess, Regal Princess e Ruby Princess, per poi estenderla a tutta la flotta per la fine di ottobre.